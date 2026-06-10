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Sociedade | 10-06-2026 15:00

Homem fica em prisão preventiva por furto em residência religiosa em Fátima

preso algemas detido
foto ilustrativa
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Ministério Público confirma que o arguido entrou numa residência religiosa e retirou bens e dinheiro avaliados em cerca de 18 mil euros. GNR tinha avançado inicialmente com valor superior a 20 mil euros.

Um homem foi colocado em prisão preventiva por suspeita de furto qualificado no interior de uma residência religiosa, em Fátima, concelho de Ourém. A detenção ocorreu a 29 de Maio de 2026 e foi efectuada pela Posto Territorial de Fátima da GNR, tendo o arguido sido presente a primeiro interrogatório judicial no dia seguinte. Segundo informação do Ministério Público, o homem terá entrado numa residência religiosa, de onde retirou bens e dinheiro no valor aproximado de 18 mil euros. Depois do furto, foi interceptado pela GNR, que encontrou na sua posse os objectos e valores furtados.
O arguido foi presente a juiz a 30 de Maio e, a pedido do Ministério Público, foi-lhe aplicada a medida de coacção mais gravosa: prisão preventiva. O inquérito prossegue no DIAP de Ourém, com coadjuvação da GNR de Fátima. A GNR tinha divulgado, a 2 de Junho, uma primeira versão do caso, dando conta da detenção de um homem de 59 anos por furto em interior de residência no concelho de Ourém, na sequência de uma denúncia sobre comportamentos suspeitos em Fátima. Na altura, a força de segurança referiu que o suspeito não tinha documento de identificação e transportava uma quantia avultada de dinheiro, que não conseguiu justificar, apontando para um valor superior a 20 mil euros. A nota posterior do Ministério Público fixa o valor dos bens e dinheiro furtados em cerca de 18 mil euros.

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