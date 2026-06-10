Ourém entre os primeiros concelhos a receber obras de programa privado de recuperação

Ourém está entre os primeiros concelhos a receber obras no âmbito do programa de reconstrução e recuperação lançado pela Fundação Jerónimo Martins para apoiar instituições e famílias vulneráveis afectadas pela tempestade Kristin. A Associação Bem-Estar de Urqueira é uma das três primeiras entidades onde os trabalhos arrancaram na segunda-feira, 8 de Junho, marcando a passagem do programa à intervenção concreta no terreno. Além da instituição de Urqueira, em Ourém, começaram também obras no Centro Paroquial de Regueiras de Pontes, no concelho de Leiria, e no Lar Residencial da Raquel, na Marinha Grande. Estas são as primeiras intervenções de um plano mais vasto, que deverá abranger mais de 100 infraestruturas sociais nos três municípios.

O programa foi apresentado no passado dia 2 de Junho pela Fundação Jerónimo Martins, em estreita articulação com as câmaras municipais de Ourém, Leiria e Marinha Grande, bem como com a Estrutura de Missão para a Reconstrução da Região Centro. Estão abrangidas creches, lares de idosos, estruturas de apoio a pessoas com deficiência e outras respostas sociais prioritárias, incluindo habitações de famílias vulneráveis identificadas pelas autarquias.