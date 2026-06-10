Ourém investe 1,7 milhões para levar saneamento a vários lugares de Nossa Senhora da Piedade

O município de Ourém assinou o auto de consignação da empreitada que vai permitir alargar a rede pública de saneamento na freguesia de Nossa Senhora da Piedade, num investimento superior a 1,7 milhões de euros. A intervenção abrange vários lugares da freguesia, nomeadamente Alqueidão, Caridade, Casais da Caridade, Casal do Gago, Corredoura e Rua do Cruzeiro, onde serão construídas novas infraestruturas de drenagem de águas residuais domésticas. A obra foi adjudicada à empresa Lusosicó – Construções S.A. e é apresentada pela autarquia como mais uma etapa na estratégia de aumento da cobertura da rede pública de saneamento no concelho. A empreitada prevê a execução de uma rede de drenagem gravítica, preparada para encaminhar os efluentes para tratamento na respectiva ETAR, garantindo uma solução mais eficiente para a recolha e tratamento das águas residuais.

A intervenção permitirá também substituir sistemas antigos e menos eficazes, como fossas comunitárias, reduzindo riscos ambientais associados a descargas indevidas e melhorando as condições de salubridade das populações abrangidas. O investimento conta com financiamento da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito do Centro 2030 e do Portugal 2030. A conclusão da operação está prevista até ao final de 2027.