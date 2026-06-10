uma parceria com o Jornal Expresso
10/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 10-06-2026 10:00

Ourém investe 1,7 milhões para levar saneamento a vários lugares de Nossa Senhora da Piedade

Ourém investe 1,7 milhões para levar saneamento a vários lugares de Nossa Senhora da Piedade
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Empreitada vai reforçar a rede de drenagem de águas residuais em Alqueidão, Caridade, Casais da Caridade, Casal do Gago, Corredoura e Rua do Cruzeiro. Obra tem financiamento comunitário e deverá estar concluída até ao final de 2027.

O município de Ourém assinou o auto de consignação da empreitada que vai permitir alargar a rede pública de saneamento na freguesia de Nossa Senhora da Piedade, num investimento superior a 1,7 milhões de euros. A intervenção abrange vários lugares da freguesia, nomeadamente Alqueidão, Caridade, Casais da Caridade, Casal do Gago, Corredoura e Rua do Cruzeiro, onde serão construídas novas infraestruturas de drenagem de águas residuais domésticas. A obra foi adjudicada à empresa Lusosicó – Construções S.A. e é apresentada pela autarquia como mais uma etapa na estratégia de aumento da cobertura da rede pública de saneamento no concelho. A empreitada prevê a execução de uma rede de drenagem gravítica, preparada para encaminhar os efluentes para tratamento na respectiva ETAR, garantindo uma solução mais eficiente para a recolha e tratamento das águas residuais.
A intervenção permitirá também substituir sistemas antigos e menos eficazes, como fossas comunitárias, reduzindo riscos ambientais associados a descargas indevidas e melhorando as condições de salubridade das populações abrangidas. O investimento conta com financiamento da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito do Centro 2030 e do Portugal 2030. A conclusão da operação está prevista até ao final de 2027.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Vale Tejo
    03-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região