Sociedade | 10-06-2026 12:00
Prisão preventiva para suspeito de violência doméstica em Alpiarça
foto ilustrativa
Um homem de 45 anos foi detido por violência doméstica sobre a sua ex-namorada, de 46 anos.
Um homem de 45 anos foi detido por violência doméstica, no concelho de Alpiarça. Durante uma investigação, os militares da GNR realizaram diligências que permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica e física sobre a vítima, sua ex-namorada, de 46 anos. O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, no dia 6 de Junho, tendo-lhe sido decretada a medidas de coacção mais gravosa, prisão preventiva. A GNR sublinha que a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.
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