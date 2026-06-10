Prisão preventiva para suspeito de violência doméstica em Alpiarça

Um homem de 45 anos foi detido por violência doméstica, no concelho de Alpiarça. Durante uma investigação, os militares da GNR realizaram diligências que permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica e física sobre a vítima, sua ex-namorada, de 46 anos. O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, no dia 6 de Junho, tendo-lhe sido decretada a medidas de coacção mais gravosa, prisão preventiva. A GNR sublinha que a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.