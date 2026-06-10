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Sociedade | 10-06-2026 12:00

Sardoal descentraliza Jornadas do Associativismo

pedro rosa
Pedro Rosa - foto ilustrativa
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A 8.ª edição das Jornadas do Associativismo de Sardoal decorre no dia 13 de Junho na sede da Associação Cultural e Desportiva de Valhascos.

A Câmara de Sardoal vai promover as VIII Jornadas do Associativismo no dia 13 de Julho, descentralizando a iniciativa que, este ano, irá decorrer na sede da Associação Cultural e Desportiva de Valhascos.
A sessão começa por volta das 09h30 com a abertura do evento a cargo do presidente da Câmara de Sardoal, Pedro Rosa, e do vice-presidente da autarquia, Duarte Baptista. Segue-se um painel sobre “Gestão de resíduos em eventos” apresentado pela Tejo Ambiente e o “Ecoeventos” pela Valnor. A partir das 12h00 decorrerá a cerimónia de entrega de donativos – Campanha Débito Direto e Fatura Eletrónica. Pelas 14h00, será abordado o tema “Licenciar sem complicar” pela técnica do município Susana Paixão, seguindo-se a assinatura dos protocolos no âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo pelas 15h30.
A iniciativa decorre no contexto do apoio que o Sardoal tem vindo a prestar às associações do concelho, determinantes para o desenvolvimento local e para a dinamização social, cultural e económica.

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