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Sociedade | 10-06-2026 10:27

Urbanização da Quinta do Brandão mais perto de sair do papel

Urbanização da Quinta do Brandão mais perto de sair do papel
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Câmara de Alenquer e a Associação de Proprietários da Quinta do Brandão assinaram o contrato para a execução do Plano de Pormenor do loteamento. O passo é considerado fundamental para desbloquear uma urbanização que permanece parada há cerca de 30 anos.

A Câmara Municipal de Alenquer assinou com a Associação de Proprietários da Quinta do Brandão o contrato para a execução do Plano de Pormenor daquele loteamento.
A área aproximada de 75.068,94 m², correspondente aos lotes 170 a 235, distribuídos por cerca de 31 proprietários, localizada no lugar de Paredes, permitirá implementar em Alenquer uma solução urbana coerente, harmoniosa e integrada, em consonância com o território envolvente.
A assinatura do contrato decorreu na terça-feira, dia 9 de Junho, nos Paços do Concelho, e constitui um passo essencial para resolver o problema daquela urbanização, que está parada há cerca de 30 anos.
De acordo com Arnaldo Oliveira, 55% dos proprietários da quinta já são sócios da associação, havendo a intenção de que os restantes 45% também o venham a ser. “Passados 30 anos, as pessoas têm de ver para crer”, disse o porta-voz da associação de proprietários.
O Município de Alenquer também é proprietário de uma parcela de terreno abrangida pelo Plano de Pormenor. O presidente da autarquia, João Nicolau, explicou que a intenção é criar espaços verdes e zonas de lazer, bem como habitação a custos controlados ou para arrendamento acessível.

Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE.

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