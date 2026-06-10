Vila Franca de Xira e Alenquer com mais crianças; Mação mostra o peso do envelhecimento

No Dia Mundial da Criança, os números da Pordata traçam o retrato de que Portugal tem hoje menos crianças, famílias em mudança e uma infância cada vez mais entregue à escola, às creches e aos equipamentos formais. O país que há 50 anos era o segundo da União Europeia com maior proporção de crianças passou a ser o quarto com menos população infantil. Dos 50,6 milhões de crianças da União Europeia, 1 milhão e 58 mil vivem em Portugal. A Fundação Francisco Manuel dos Santos revela que, entre 1975 e 2025, a proporção de crianças com menos de 12 anos no país caiu de 22% para 9,8%, uma descida de 12,1 pontos percentuais, apenas superada por Espanha.

O retrato ganha contornos ainda mais expressivos quando se olha para os municípios. Em Vila Franca de Xira havia em 2024 13.506 crianças dos 0 aos 9 anos, correspondendo a 9,6% da população. O concelho surge na 13.ª posição nacional entre os municípios com maior proporção de crianças, mas também aqui se confirma a quebra: em 1991 essa percentagem era de 12%, o que representa uma descida de 2,4 pontos percentuais. Alenquer acompanha a tendência, embora com uma perda menos acentuada. O concelho registava 4.670 crianças até aos 9 anos em 2024, o equivalente a 9,4% da população, ocupando a 14.ª posição nacional. Em 1991 as crianças representavam 10,6% dos residentes, pelo que a quebra foi de 1,1 pontos percentuais. Mesmo perdendo população infantil em termos proporcionais, Alenquer continua entre os concelhos com maior peso relativo de crianças no país.

O contraste surge em Mação, onde o envelhecimento do território se vê com particular nitidez. Em 2024 o concelho tinha apenas 336 crianças dos 0 aos 9 anos, correspondendo a 5,3% da população e colocando-se na 280.ª posição entre os 308 municípios portugueses. Em 1991 a proporção era de 7%, o que significa uma descida de 1,7 pontos percentuais. É o sinal de um território onde a renovação geracional é cada vez mais frágil.

A nível nacional o estudo mostra ainda que Portugal está entre os países europeus onde as crianças passam mais horas em creches e escolas: 38 horas semanais no grupo dos 6 aos 11 anos, o valor mais elevado da União Europeia. Ao mesmo tempo, quase 58% das crianças com menos de três anos estão abrangidas por educação formal, bastante acima da média europeia. Há também sinais sociais relevantes: 793 mil agregados familiares em Portugal têm pelo menos uma criança menor de 12 anos; quase 11% das crianças vivem em famílias monoparentais; e 157 mil menores de 12 anos continuam em famílias em risco de pobreza, apesar da melhoria face a 2015.