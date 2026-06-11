Alcanena aposta em zonas húmidas para tratar águas residuais e recuperar áreas degradadas

Município integra projecto europeu ReDAN, que quer transformar espaços urbanos e periurbanos degradados em áreas de valor ecológico. A solução prevista junto à ETAR inspira-se num modelo desenvolvido na Eslovénia e recorre a plantas para filtrar águas residuais.

O município de Alcanena integra o projecto europeu ReDAN – Reviving Degraded Areas for Nature and People, uma iniciativa financiada pelo programa URBACT IV que pretende promover a regeneração de áreas urbanas e periurbanas degradadas através de soluções baseadas na natureza. O projecto tem um orçamento global de 749.915 euros, dos quais 627.193 euros são financiados pela União Europeia, e decorre até Abril de 2028.

A participação de Alcanena passa pela criação de um sistema de zonas húmidas junto à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), com recurso a plantas macrófitas para filtrar águas residuais, melhorar a qualidade ambiental e reduzir descargas no meio ambiente. O objectivo passa por caminhar para uma lógica de “zero descarga”, num concelho historicamente marcado por problemas ambientais associados ao tratamento de efluentes. A solução inspira-se numa experiência desenvolvida em Ormož, na Eslovénia, cidade que lidera a rede europeia. A boa prática resultou da recuperação dos antigos tanques de tratamento de águas residuais da antiga Fábrica de Açúcar de Ormož, entretanto transformados numa zona húmida de elevado valor ecológico, hoje habitat de aves aquáticas, anfíbios e insectos. Para o município, este exemplo demonstra que áreas industriais abandonadas podem ser reconvertidas em espaços úteis para a biodiversidade, para a qualidade ambiental e para a população.

Representantes da Câmara de Alcanena participaram, nos dias 5 e 6 de Maio, na primeira reunião transnacional da rede ReDAN, realizada em Ormož. O encontro serviu para apresentar os objectivos do projecto, conhecer em detalhe o modelo esloveno e discutir formas de adaptação às diferentes realidades locais. Além de Alcanena e Ormož, a rede integra parceiros de vários países europeus, nomeadamente Limerick, na Irlanda; Srebrenica, na Bósnia-Herzegovina; Bogovinje, na Macedónia do Norte; Priboj, na Sérvia; e Yaremche, na Ucrânia.