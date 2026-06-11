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Sociedade | 11-06-2026 12:17

Alunos de Coruche vão ser guardas por um dia

Alunos de Coruche vão ser guardas por um dia
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Crianças do Agrupamento de Escolas de Coruche vão participar numa iniciativa de sensibilização rodoviária, assumindo simbolicamente funções de fiscalização e regulação do trânsito.

Uma acção de sensibilização rodoviária intitulada “Guarda por um dia”, no âmbito da campanha Escola Segura, vai realizar-se no dia 12 de Junho, pelas 10h00, em Coruche.
Segundo o Comando Territorial de Santarém, através do Destacamento Territorial de Coruche, a iniciativa decorre na EN 114, em frente ao Estádio Municipal de Coruche, e conta com a participação de alunos do Agrupamento de Escolas de Coruche, que vão assumir, simbolicamente, o papel de agentes fiscalizadores e reguladores do trânsito, sob a supervisão de militares da Guarda Nacional Republicana.
A acção tem como objectivo sensibilizar os condutores para a adopção de comportamentos seguros na condução, através da transmissão de conselhos de segurança rodoviária, partilhados tanto pelos militares da Guarda como pelas crianças envolvidas.
A iniciativa resulta de uma parceria entre o Destacamento Territorial de Coruche e o Agrupamento de Escolas de Coruche.

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