Alunos de Coruche vão ser guardas por um dia

Uma acção de sensibilização rodoviária intitulada “Guarda por um dia”, no âmbito da campanha Escola Segura, vai realizar-se no dia 12 de Junho, pelas 10h00, em Coruche.

Segundo o Comando Territorial de Santarém, através do Destacamento Territorial de Coruche, a iniciativa decorre na EN 114, em frente ao Estádio Municipal de Coruche, e conta com a participação de alunos do Agrupamento de Escolas de Coruche, que vão assumir, simbolicamente, o papel de agentes fiscalizadores e reguladores do trânsito, sob a supervisão de militares da Guarda Nacional Republicana.

A acção tem como objectivo sensibilizar os condutores para a adopção de comportamentos seguros na condução, através da transmissão de conselhos de segurança rodoviária, partilhados tanto pelos militares da Guarda como pelas crianças envolvidas.

A iniciativa resulta de uma parceria entre o Destacamento Territorial de Coruche e o Agrupamento de Escolas de Coruche.