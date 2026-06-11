Associação de reformados de Vialonga celebra 40 anos

A ARPIV - Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vialonga faz 40 anos no dia 12 de Junho. As iniciativas integradas na celebração do aniversário, decorrem no dia 13, sábado, na sua sede, com um convívio em que participam grupos instrumentais e corais. Pelas 10 da manhã haverá uma romagem ao cemitério para homenagear os sócios falecidos e pelas 19h00, realiza-se uma missa.