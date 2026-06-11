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Sociedade | 11-06-2026 21:00

Associação de reformados de Vialonga celebra 40 anos

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Convívio na sede dia 13 de Junho, sábado, com grupos instrumentais e corais.

A ARPIV - Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vialonga faz 40 anos no dia 12 de Junho. As iniciativas integradas na celebração do aniversário, decorrem no dia 13, sábado, na sua sede, com um convívio em que participam grupos instrumentais e corais. Pelas 10 da manhã haverá uma romagem ao cemitério para homenagear os sócios falecidos e pelas 19h00, realiza-se uma missa.

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