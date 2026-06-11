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Sociedade | 11-06-2026 15:00

CDU quer mais transparência no site da Câmara do Cartaxo

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A CDU defende que a Câmara Municipal do Cartaxo deve melhorar a informação disponibilizada no seu site, garantindo o acesso público a documentos como moções, recomendações, actas e registos das reuniões dos órgãos autárquicos.

A CDU defende que a Câmara Municipal do Cartaxo deve melhorar a informação disponibilizada no seu site, garantindo o acesso público a documentos como moções, recomendações, actas e registos das reuniões dos órgãos autárquicos. O presidente da câmara, João Heitor, confirmou que a plataforma digital do município está a ser actualizada e comprometeu-se a carregar a documentação em falta. A recomendação foi apresentada pelo deputado Orlando Casqueiro, da CDU, na sessão da Assembleia Municipal do Cartaxo de 27 de Abril. Antes da discussão do ponto, o autarca já tinha anunciado que o site da câmara seria renovado ainda nessa semana, levando o eleito comunista a admitir que algumas das propostas poderiam já estar ultrapassadas. Orlando Casqueiro sublinhou que o site municipal deve funcionar como “uma janela aberta” para que munícipes possam acompanhar a actividade da autarquia e aceder a informação útil.
João Heitor esclareceu que as actas desde 2017 estão disponíveis no site, reconhecendo que as anteriores a essa data ainda não se encontram carregadas. O presidente da câmara garantiu que esses documentos serão disponibilizados para consulta pública. Acrescentou ainda que as reuniões de câmara e as sessões da assembleia municipal têm ligações para o YouTube e que a actualização da aplicação do município está igualmente em curso.

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