Criança em estado grave após colisão entre trotinete e carro na Golegã

Duas crianças ficaram feridas num acidente ocorrido ao final da tarde de terça-feira, 9 de Junho, na Golegã. Uma delas, de 9 anos, foi transportada de helicóptero para Lisboa em estado grave.

Uma criança de 9 anos ficou gravemente ferida na sequência de uma colisão entre uma trotinete e um veículo ligeiro de passageiros, ocorrida ao final da tarde de terça-feira, 9 de Junho, na Golegã. O acidente deu-se junto à Rua Dra. Margarida Relvas, nas imediações do entroncamento com a Rua Dona Elisa Bonacho, tendo o alerta sido dado por volta das 17h40. Além da criança ferida com gravidade, uma segunda criança, de idade semelhante, sofreu ferimentos ligeiros. A vítima em estado grave foi estabilizada no local pelas equipas de emergência e transportada de helicóptero do INEM para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A outra criança foi encaminhada para o Hospital de Abrantes.

No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários da Golegã, a VMER do Médio Tejo, o helicóptero do INEM e a GNR. De acordo com a informação atribuída ao Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo, a operação mobilizou 17 operacionais, apoiados por seis viaturas e um meio aéreo. A GNR tomou conta da ocorrência e está a investigar as circunstâncias do acidente. Até ao momento não é conhecida a origem da colisão ou a responsabilidade dos intervenientes.

O caso ocorre num contexto em que a utilização de trotinetes eléctricas, sobretudo por crianças e jovens, tem vindo a suscitar preocupação crescente. Num comunicado divulgado a 13 de Março de 2026, a GNR indicou que, nos últimos sete anos, foram registados 1.915 acidentes com trotinetes e outros dispositivos de micromobilidade motorizados, dos quais resultaram 10 mortos, 88 feridos graves e 1.442 feridos ligeiros. O ano de 2024 foi o mais gravoso, com 706 acidentes registados. No distrito de Santarém, a GNR sinalizou 14 feridos graves no mesmo período. Entre as causas frequentes apontadas pelas autoridades estão a circulação em locais indevidos, como passeios, o desrespeito pela sinalização e a não utilização de equipamentos de protecção. A GNR recomenda o uso de capacete, luzes, roupa reflectora, condução defensiva e recorda que as trotinetes não devem transportar mais do que uma pessoa.