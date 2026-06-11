Detido por roubo qualificado e sequestro de mulher em Tomar para comprar droga

A Polícia Judiciária deteve um homem de 47 anos, suspeito da prática dos crimes de roubo qualificado e sequestro sobre uma mulher de 39 anos, em Carregueiros, concelho de Tomar. A detenção foi efectuada pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, na sequência de uma investigação desencadeada após a apresentação de queixa pela vítima.

Segundo a PJ, a mulher terá sido privada da liberdade e alvo de actos violentos com recurso a arma branca. Os factos ocorreram na madrugada de 9 de Março e, de acordo com a investigação, terão tido origem numa tentativa de obtenção de dinheiro para aquisição de produto estupefaciente. Depois de receber a denúncia, a Polícia Judiciária desenvolveu diligências que permitiram reunir indícios e obter a emissão de um mandado de detenção. O suspeito foi presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial.

O homem ficou sujeito à proibição de contactos com a vítima e à obrigação de se submeter a tratamento para a toxicodependência. O inquérito está a cargo do Ministério Público de Santarém.