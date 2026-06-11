Filho agride mãe em plena rua em Vila Franca de Xira e fica em prisão preventiva

A PSP deteve um homem de 33 anos no concelho de Vila Franca de Xira pelo crime de violência doméstica contra a própria mãe.

Após denúncia, os polícias deslocaram-se ao local e viram o suspeito, de grande compleição física, a agredir a mãe, uma idosa, com murros, em plena via pública. Ao aperceber-se da presença dos polícias, o suspeito tentou fugir e barricou-se em casa, tendo sido necessário arrombar a porta, com autorização da vítima, uma vez que começou a destruir o recheio da habitação.

Segundo a PSP, no interior da habitação, o suspeito ofereceu resistência, sendo necessária a aplicação de força física para o algemar e deter.

Segundo o relato da vítima, que apresentava sinais evidentes de terror e fragilidade, o filho já a tinha agredido com chapadas, murros na nuca e apertões no pescoço, além de a ter ameaçado de morte com uma faca.

“O detido manteve uma postura hostil, injuriosa e desafiadora durante toda a intervenção policial, assim como nas instalações policiais”, sublinha a PSP, acrescentando que, após ter sido presente a tribunal, o homem ficou em prisão preventiva.

“A PSP reafirma o seu compromisso contínuo no combate a este tipo de criminalidade, ciente do forte impacto negativo que a violência doméstica representa para a estabilidade familiar e para o sentimento de segurança da comunidade”, vinca a polícia.

