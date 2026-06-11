Português de Santarém detido em Angola por falsificação de dólares
Um português de 54 anos, natural de Santarém, está entre os seis detidos pelas autoridades angolanas no âmbito de uma investigação a uma rede de falsificação de moeda estrangeira, em Luanda.
As autoridades policiais angolanas detiveram, na província de Luanda, seis pessoas suspeitas de integrarem uma rede dedicada à falsificação de moeda estrangeira. Entre os detidos está um cidadão português, de 54 anos, natural de Santarém. Segundo o porta-voz da Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) da Polícia Nacional de Angola, intendente Quintino Ferreira, a operação resultou de um trabalho de inteligência investigativa que permitiu desmantelar a rede criminosa, que actuava no município da Maianga, nos bairros Cassenda, Mártires de Kifangongo e Bairro Popular.
No Bairro Popular, as autoridades localizaram e desmantelaram o laboratório onde eram produzidas notas falsas de dólares, tendo apreendido equipamento usado na falsificação e 9.600 dólares já produzidos. Foram detidos cinco cidadãos angolanos, entre os quais uma mulher, e o português natural de Santarém. De acordo com Quintino Ferreira, o objectivo do grupo seria introduzir as notas falsas no mercado financeiro, nomeadamente no bairro Mártires de Kifangondo, zona conhecida em Luanda pela troca informal de moeda estrangeira. O responsável policial sublinhou que as notas apreendidas apresentavam elevada qualidade, dificultando a identificação da falsificação, o que obrigou a um trabalho de investigação criminal “muito profundo”, desenvolvido ao longo de duas semanas. As autoridades angolanas admitem que a rede seja mais vasta e que envolva outras pessoas. O alegado cabecilha do grupo continua a monte. Os detidos vão ser presentes ao Ministério Público.