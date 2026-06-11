uma parceria com o Jornal Expresso
11/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 11-06-2026 17:59

Português de Santarém detido em Angola por falsificação de dólares

Português de Santarém detido em Angola por falsificação de dólares
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Um português de 54 anos, natural de Santarém, está entre os seis detidos pelas autoridades angolanas no âmbito de uma investigação a uma rede de falsificação de moeda estrangeira, em Luanda.

As autoridades policiais angolanas detiveram, na província de Luanda, seis pessoas suspeitas de integrarem uma rede dedicada à falsificação de moeda estrangeira. Entre os detidos está um cidadão português, de 54 anos, natural de Santarém. Segundo o porta-voz da Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) da Polícia Nacional de Angola, intendente Quintino Ferreira, a operação resultou de um trabalho de inteligência investigativa que permitiu desmantelar a rede criminosa, que actuava no município da Maianga, nos bairros Cassenda, Mártires de Kifangongo e Bairro Popular.
No Bairro Popular, as autoridades localizaram e desmantelaram o laboratório onde eram produzidas notas falsas de dólares, tendo apreendido equipamento usado na falsificação e 9.600 dólares já produzidos. Foram detidos cinco cidadãos angolanos, entre os quais uma mulher, e o português natural de Santarém. De acordo com Quintino Ferreira, o objectivo do grupo seria introduzir as notas falsas no mercado financeiro, nomeadamente no bairro Mártires de Kifangondo, zona conhecida em Luanda pela troca informal de moeda estrangeira. O responsável policial sublinhou que as notas apreendidas apresentavam elevada qualidade, dificultando a identificação da falsificação, o que obrigou a um trabalho de investigação criminal “muito profundo”, desenvolvido ao longo de duas semanas. As autoridades angolanas admitem que a rede seja mais vasta e que envolva outras pessoas. O alegado cabecilha do grupo continua a monte. Os detidos vão ser presentes ao Ministério Público.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Vale Tejo
    10-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região