Sobralinho distingue com galardões de mérito personalidades que marcaram a comunidade

A cerimónia dos Galardões de Mérito do Sobralinho, realizada a 4 de Junho, no Palácio do Sobralinho, integrada nas comemorações do aniversário da elevação da localidade a vila, reconheceu o mérito, dedicação e serviço à comunidade de cinco cidadãos e uma instituição que se destacaram em diferentes áreas. João Pedro Baião, ex-vereador da Câmara de Vila Franca de Xira, recebeu o galardão de mérito autárquico; Carlos Maçarico Oliveira o galardão de mérito empresarial; João Mendes o mérito social; e Octávio Pato dos Santos o mérito cultural. Santiago Pereira recebeu o mérito desportivo e o Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho o galardão Vila do Sobralinho.

A maioria dos galardoados agradeceu aos familiares e amigos pela distinção. João Pedro Baião aproveitou para esclarecer a comunidade sobre a sua relação com o actual presidente do município, Fernando Paulo Ferreira. “Nesta vida política, que não deixa de ser de exposição pública, especula-se muita coisa. Mas foi contigo que tive as maiores conversas profissionais, horas e horas que andámos os dois pela zona ribeirinha a discutir temas, soluções, umas vezes em acordo, umas vezes não, porque um presidente também precisa de equilibrar a equipa e tantas coisas boas que fizemos para o concelho e a população”, destacou.

Na abertura da cerimónia, o presidente da União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Carlos Gonçalves (CDU), referiu que o principal propósito da gala é agradecer e reconhecer aqueles que, ao longo dos anos, ajudaram a construir a identidade da vila. “Hoje celebramos uma terra feita de pessoas, uma terra que cresceu com bravura, coragem e espírito de comunidade. O Sobralinho nunca esperou que outros fizessem aquilo que estava ao seu alcance fazer”, afirmou. Também o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, destacou a generosidade dos homenageados e a sua entrega à comunidade onde vivem.