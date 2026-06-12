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Sociedade | 12-06-2026 12:42

Alunos de Vialonga vencem concurso nacional com projecto de defesa da Mata do Paraíso

Alunos de Vialonga vencem concurso nacional com projecto de defesa da Mata do Paraíso
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Turma de 5ºano da Escola Básica e Secundária de Vialonga venceu o concurso nacional “Os Guardiões da Floresta” com um projecto dedicado à preservação da Mata do Paraíso.

Os alunos da turma do 5.ºA da Escola Básica e Secundária de Vialonga conquistaram o primeiro lugar no concurso nacional “Os Guardiões da Floresta”, promovido pela Missão 360, com o projecto “Os Guardiões da Floresta-Proteger a Mata do Paraíso”.
A iniciativa destacou-se entre numerosos trabalhos apresentados por escolas de todo o país e teve como ponto de partida a preocupação dos alunos com a preservação da Mata do Paraíso, um dos principais espaços verdes da freguesia de Vialonga. A escolha do tema surgiu num contexto marcado pelos incêndios florestais que afectaram várias regiões do país e reforçaram a necessidade de sensibilizar para a protecção da natureza.
Sob o lema “Conhecer é o primeiro passo para proteger”, os estudantes desenvolveram um trabalho interdisciplinar nas disciplinas de Ciências Naturais, Matemática e Português. Ao longo de vários meses investigaram a fauna e a flora existentes na Mata do Paraíso, identificaram espécies, estudaram a sua importância ecológica e analisaram as consequências que o desaparecimento desses seres vivos teria para o equilíbrio do ecossistema.
O projecto incluiu ainda a criação de uma revista dedicada à Mata do Paraíso, campanhas de sensibilização para a prevenção de incêndios florestais, a construção de animais da mata em três dimensões com recurso a materiais recicláveis e a composição da letra do “Manifesto dos Guardiões da Mata do Paraíso”, através do qual os alunos deram voz à natureza e apelaram à sua preservação.
Como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, a turma recebeu como prémio uma visita de estudo à fábrica da Renova, em Torres Novas, realizada a 9 de Junho.
“A distinção representa não só o sucesso de um projecto escolar, mas também um exemplo de cidadania activa e de valorização do património ambiental local, demonstrando o papel que os mais jovens podem desempenhar na protecção da natureza e na construção de um futuro mais sustentável”, sublinha a professora Alexandra Frade.

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