Associação Refúgio Vital pode fechar portas se não conseguir pagar despesa veterinária

A Associação Refúgio Vital, de Benavente, lançou um apelo público urgente para conseguir pagar a dívida acumulada junto da Clínica VetMagos, que, segundo informação divulgada pela própria associação, ascendia nos últimos dias de Maio a 5.348,35 euros.

O valor consta de uma comunicação da clínica, partilhada pela associação, onde é apresentado o apanhado das contas à data. A dívida resulta de despesas veterinárias acumuladas com animais abandonados, doentes, feridos ou vítimas de maus-tratos, que ao longo dos anos têm sido recolhidos e acompanhados pelos voluntários do Refúgio Vital.

Num primeiro apelo, a associação referia que as despesas veterinárias ultrapassavam os seis mil euros, explicando que em Abril conseguiu liquidar cerca de 1.500 euros, graças à ajuda de pessoas solidárias. Na actualização feita a 28 de Maio, o Refúgio Vital afirma que, desde então, não conseguiu entregar mais qualquer valor à clínica. “Não é falta de vontade. Não é falta de amor. É simplesmente falta de capacidade”, refere a associação, sublinhando que todos os elementos são voluntários, têm os seus empregos e dedicam tempo livre, viaturas e recursos pessoais ao cuidado dos animais.

O Refúgio Vital recorda que cuidar de animais vai além de garantir abrigo, envolvendo avaliações clínicas, vacinação, esterilização, medicação, alimentação adequada, análises e, em muitos casos, tratamentos prolongados. A associação refere ainda ter a seu cargo animais com doenças crónicas, necessidades especiais e cuidados permanentes, que representam encargos elevados todos os meses.

Apesar das dificuldades financeiras, a associação garante que nunca faltaram amor, conforto, alimentação, cuidados veterinários ou dignidade aos animais que acolheu. Muitos encontraram família, enquanto outros permaneceram no refúgio até ao fim da vida. A situação actual, contudo, está a obrigar a associação a recusar novos pedidos de ajuda. Segundo o apelo divulgado, continuam a chegar diariamente mensagens sobre animais abandonados, feridos, doentes, crias sem mãe e casos urgentes que necessitam de assistência veterinária imediata.

“Hoje sentimos medo. Medo de não conseguir continuar. Medo de chegar o dia em que sejamos obrigados a fechar portas por falta de condições financeiras”, refere Cátia Gonçalves, do Refúgio Vital, que pede contributos, partilhas e apoio da comunidade para conseguir manter a actividade.

A associação divulgou também publicamente o MB Way em nome de Refúgio Vital e os dados da conta bancária onde podem ser depositados donativos. Quem quiser liquidar directamente parte da dívida junto da clínica também o poderá fazer, segundo a associação.