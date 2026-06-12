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Sociedade | 12-06-2026 14:09

Câmara de Coruche quase duplica apoios para as juntas de freguesia

Câmara de Coruche quase duplica apoios para as juntas de freguesia
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A actualização dos acordos abrange conservação de arruamentos, zonas verdes, limpeza urbana, cemitérios, transportes escolares e gestão corrente de alguns equipamentos, com efeitos retroactivos a Janeiro.

A Câmara Municipal de Coruche aprovou por unanimidade, na reunião ordinária de 11 de Junho, a prorrogação dos contratos de execução e dos autos de transferência de competências para as juntas de freguesia, bem como novos autos de transferência de recursos e contratos interadministrativos de delegação de competências.
Nos autos de transferência, que abrangem áreas como conservação de arruamentos, zonas verdes e limpeza urbana, o valor global passa de 249.034 euros para 433.583 euros, uma actualização de 74 por cento.
Os documentos aprovados abrangem as freguesias de Biscainho, Branca, Coruche, Couço, Erra, Fajarda, Santana do Mato e São José da Lamarosa.
Segundo o presidente da Câmara Municipal de Coruche, Nuno Azevedo, a actualização representa “um aumento substancial” e traduz o reconhecimento da competência e da capacidade das juntas de freguesia para assegurarem respostas “mais céleres” e “mais próximas” das populações.
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