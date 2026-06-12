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Sociedade | 12-06-2026 15:00

Entroncamento procura travar estacionamento selvagem de camiões que se arrasta há anos

Entroncamento procura travar estacionamento selvagem de camiões que se arrasta há anos
Autarquia quer criar uma área provisória para ordenar o estacionamento de veículos pesados no Entroncamento - foto DR
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Câmara municipal está a estudar a criação de uma área provisória para veículos pesados e quer ouvir os motoristas antes de avançar com o projecto. Problema arrasta-se há anos na zona norte da cidade.

A Câmara do Entroncamento está a estudar a criação de uma área provisória de estacionamento para veículos pesados nas imediações do hipermercado E.Leclerc, procurando dar resposta a um problema que se arrasta há vários anos e que continua a marcar a zona norte da cidade. A falta de locais próprios para estacionamento de camiões tem sido apontada por muitos motoristas residentes ou ligados profissionalmente ao concelho como uma dificuldade diária. Perante essa realidade, o município decidiu avançar com o estudo de uma solução que permita retirar os veículos pesados de zonas impróprias e criar melhores condições de segurança e funcionalidade.
A futura área encontra-se ainda numa fase preliminar, mas a autarquia pretende que o projecto seja definido com o contributo dos próprios utilizadores. Para isso, lançou um processo de auscultação dirigido a motoristas de veículos pesados residentes no concelho, que podem inscrever-se através de um formulário disponibilizado pelo município. A intenção é recolher opiniões, sugestões e necessidades concretas antes de fechar a proposta. A Câmara do Entroncamento considera que a participação dos profissionais do sector é essencial para encontrar uma solução “adequada, segura e funcional”, capaz de responder aos constrangimentos actualmente existentes no estacionamento de veículos pesados na cidade. A iniciativa insere-se, segundo o município, na estratégia de melhoria das condições de mobilidade e de apoio a quem utiliza diariamente este tipo de viaturas.
Recorde-se que, como O MIRANTE noticiou, o problema do estacionamento de veículos pesados na zona norte do Entroncamento levou, em 2024, a câmara municipal a colocar blocos de betão na Rua Abade Correia Serra para impedir o acesso de camiões. A medida não resolveu a situação. Os blocos continuam no local, mas os pesados mantêm-se estacionados nas imediações do E.Leclerc, ocupando lugares destinados a automóveis e, em alguns casos, bermas junto às rotundas.

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