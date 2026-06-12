Estrada do Carril reabre ao trânsito após obras de requalificação

A Estrada do Carril, no Carregado, foi reaberta à circulação rodoviária após a conclusão dos trabalhos de requalificação realizados pelo Município de Alenquer.

A intervenção incluiu a repavimentação do piso e acções de desmatação ao longo da via, com o objectivo de reforçar as condições de segurança, circulação e conforto para os utilizadores.

Segundo a autarquia, os trabalhos permitiram também melhorar a visibilidade ao longo da estrada e contribuir para a valorização da envolvente da Estrada do Carril.

A via encontrava-se encerrada ao trânsito desde Janeiro, na sequência das intempéries que atingiram o território e que obrigaram à adopção de medidas de segurança e à realização de trabalhos de recuperação.

Com a conclusão da empreitada, a circulação rodoviária foi retomada, permitindo restabelecer uma importante ligação na zona do Carregado.