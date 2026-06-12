Jovens querem Entroncamento mais verde, acessível e preparado para o futuro

Um grupo de alunos do 12.º ano da disciplina de Geografia C da Escola Secundária do Entroncamento apresentou, no dia 3 de Junho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, um conjunto de propostas para o desenvolvimento do município. A iniciativa colocou os jovens a pensar a cidade, a identificar problemas e a apontar caminhos para um concelho mais sustentável, inclusivo e com melhor qualidade de vida. O trabalho foi desenvolvido no âmbito das comemorações do Ano Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Sustentável e teve como inspiração os princípios da New European Bauhaus, movimento promovido pela Comissão Europeia que defende territórios mais sustentáveis, inclusivos e harmoniosos.

Os estudantes realizaram uma análise SWOT ao concelho do Entroncamento, identificando forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A partir dessa leitura do território, apresentaram sugestões centradas na valorização dos espaços verdes e zonas de lazer, na melhoria da mobilidade urbana e da acessibilidade e na requalificação de áreas com potencial de desenvolvimento. A sessão contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Hélder Gama, que elogiou o trabalho desenvolvido pelos alunos e sublinhou a importância da participação dos jovens na definição de estratégias para o futuro do concelho.

Segundo o município, o apoio à iniciativa do Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento insere-se na promoção da cidadania activa, da participação juvenil e da sustentabilidade, incentivando os jovens a assumirem um papel mais interventivo na construção de comunidades capazes de responder aos desafios do futuro.