Monos continuam a manchar ruas do Entroncamento

A bancada do PS na Câmara do Entroncamento propôs a criação de uma Carta de Cidadania para promover comportamentos mais responsáveis na limpeza urbana e combater o abandono de monos e outros resíduos na via pública. A sugestão foi apresentada pela vereadora Fernanda Alves na reunião do executivo municipal de 2 de Junho, numa altura em que continuam a repetir-se situações de deposição indevida de resíduos em vários pontos da cidade. O problema não é novo e tem sido várias vezes levado às reuniões de câmara, face às queixas relacionadas com o depósito irregular de móveis, colchões, electrodomésticos e outros resíduos volumosos junto a contentores ou em plena rua. Fernanda Alves referiu que encontrou recentemente camas, colchões e um frigorífico abandonados na Rua D. Afonso Henriques, precisamente num dia em que estava prevista a recolha de monos. Quando regressou ao local os resíduos já tinham sido retirados, mas a vereadora considerou que episódios como este continuam a prejudicar a imagem urbana e a qualidade de vida no concelho. “Queremos ter uma cidade moderna, queremos ter uma cidade em que as pessoas tenham direitos e deveres. A cidadania moderna é isso mesmo, é um conjunto de deveres e de obrigações”, afirmou a eleita socialista, defendendo a criação de um documento que ajude a chegar de forma mais eficaz à população adulta. Fernanda Alves recordou que já houve uma tentativa anterior de criar uma carta de cidadania dirigida aos alunos, mas considerou que é necessário alargar a sensibilização a todos os cidadãos.

O presidente da câmara, Nelson Cunha, mostrou abertura à proposta, mas garantiu que o município tem vindo a reforçar as acções de sensibilização junto da população. O autarca destacou as campanhas pedagógicas realizadas nas escolas, a distribuição de folhetos informativos e as acções em espaços públicos sobre separação de resíduos, horários de recolha e regras de deposição. Nelson Cunha revelou ainda que o município tem alargado, de forma não oficial, os dias de recolha de monos para responder ao elevado número de pedidos. Segundo o presidente da câmara, só no mês anterior foram registados cerca de 200 pedidos de recolha. Ainda assim, defendeu que a sensibilização tem de ser acompanhada por fiscalização. “Temos que continuar a multar e a observar quem não o faz. A lei é para todos”, sublinhou, acrescentando que a futura instalação de câmaras de videovigilância em alguns locais da cidade poderá ajudar no combate ao problema.