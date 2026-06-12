Praia da Casa Branca em Azambuja há mais de uma década ao abandono

A antiga praia fluvial da Casa Branca, também conhecida como praia dos tesos, em Azambuja, foi tema em reunião pública do executivo municipal, pela voz de um cidadão que pediu à autarquia que devolva alguma dignidade a um espaço que já foi ponto de encontro da população e que hoje é símbolo de abandono. António Pires aproveitou o período de intervenção do público para alertar para o estado degradante da zona ribeirinha, nas margens do rio Tejo, lembrando que o Verão está à porta e que o local continua sem condições mínimas de utilização. “Dado que estamos no início do Verão, pedia que fizessem os possíveis para que a praia da Casa Branca tivesse alguma dignidade. O que lá está não é nada. Não há limpeza, não há água. Não há nada”, afirmou o munícipe, defendendo que a Câmara de Azambuja tem condições para deixar o espaço “minimamente utilizável para as pessoas”.

A intervenção recupera uma reivindicação antiga da população que, em tempos, beneficiou de uma zona aprazível a banhos. Mas há mais de uma década que a antiga praia da Casa Branca se encontra sem concessão e sem qualquer estrutura de apoio. O espaço, que chegou a ter água potável, energia eléctrica, restaurante, bar e parque infantil, foi-se degradando progressivamente depois de a concessão não ter corrido como o município esperava. A ausência de vigilância, a distância em relação à vila e sucessivos actos de vandalismo contribuíram para acelerar o abandono. Os cabos eléctricos que serviam a zona acabaram mesmo por ser roubados.

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), reconheceu o problema e admitiu que o espaço está nos planos do município, embora tenha deixado claro que não poderá voltar a funcionar como praia fluvial. “A Casa Branca teve o seu momento mais alto há uns anos, foi extremamente vandalizada e a câmara abandonou fazer lá qualquer tipo de investimento”, afirmou. O autarca acrescentou que a autarquia pretende avançar com uma recuperação, “não para praia, mas para uma zona de banhos”, porque, segundo explicou, a Agência Portuguesa do Ambiente não permite a classificação daquele espaço como praia. A distinção entre praia fluvial e zona de banhos é, neste caso, determinante: o espaço não tem qualidade da água certificada para banhos, não dispõe de vigilância nem de infraestruturas de apoio, o que impede qualquer utilização formal com essa classificação.

As críticas ao estado da antiga praia da Casa Branca têm-se repetido ao longo dos anos. No portal Aquapolis, dedicado às praias fluviais existentes em Portugal, o retrato é duro: uma zona com erva alta, lodo, postes de electricidade sem utilidade e um bar praticamente sem telhado. “Uma tristeza de degradação e uma zona com muito potencial que cada vez mais desaparece”, lê-se na descrição, onde se alerta também para o risco de, dentro de alguns anos, o acesso acabar por ficar bloqueado pela própria degradação da estrada.