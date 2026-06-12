PS questiona segurança de desvio para pesados junto a escola no Cartaxo

A segurança do percurso alternativo imposto aos veículos pesados devido às obras na circular urbana do Cartaxo foi levantada pelo vereador Pedro Oliveira, eleito pelo PS, na reunião pública da Câmara Municipal realizada a 5 de Junho. O autarca questionou o executivo sobre os critérios que estiveram na base da definição do desvio, em particular numa zona com circulação significativa e presença diária de crianças. Pedro Oliveira quis saber se o município tinha promovido reuniões com associações de transportes, quais os objectivos dessas eventuais reuniões e se foi realizado algum estudo sobre o impacto do desvio nas vias abrangidas pelo percurso alternativo. O vereador socialista chamou a atenção para a passagem do trânsito pelo Campo da Feira e pela zona da Escola Básica Marcelino Mesquita, locais onde há movimento acrescido, sobretudo nos períodos de entrada e saída dos alunos.

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, esclareceu que nunca afirmou que iria reunir com as associações de transportes, mas apenas que estava disponível para o fazer. Acrescentou que nenhuma associação solicitou formalmente uma reunião ao município sobre esta matéria. O autarca justificou a restrição à circulação de veículos pesados com o estado de degradação da circular urbana, sublinhando que o troço actualmente em obra representa um investimento de 1,2 milhões de euros. A intervenção total na via está estimada em cerca de seis milhões de euros. João Heitor explicou ainda que os veículos pesados com destino a locais dentro do concelho continuam autorizados a circular, estando previstas excepções para essas situações.

Segundo o presidente, a sinalização do percurso alternativo está a ser acompanhada e ajustada de forma permanente. O desvio definido passa pela Rua Bernardo das Neves. Sobre a segurança junto à Escola Básica Marcelino Mesquita, João Heitor garantiu que, de acordo com a informação técnica disponível, existem condições para a circulação em segurança. Ainda assim, admitiu que, se for necessário, poderá ser reforçada a presença das forças de segurança nos pontos mais sensíveis do percurso. As obras na circular urbana do Cartaxo têm um prazo de execução previsto de oito meses.