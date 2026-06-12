Samora Correia celebra 17 anos de elevação a cidade à beira-rio

Samora Correia assinala o Dia da Cidade na sexta-feira, 12 de Junho, com uma noite de música, convívio e sabores no Parque Ribeirinho.

A iniciativa pretende celebrar a história, as tradições e as pessoas de Samora Correia, numa festa aberta à comunidade e pensada para todas as idades.

O programa musical começa às 19h00, com o grupo Bom Pagode, seguindo-se, às 21h00, a actuação da banda La Cuarta Cuerda. A noite encerra, a partir da meia-noite, com DJ Ildefonso.

A festa contará ainda com serviço de bebidas assegurado pela ARCAS e petiscos a cargo da Comissão de Festas do Porto Alto, juntando à música uma componente de convívio à mesa.

A passagem de Samora Correia a cidade foi aprovada por unanimidade pela Comissão do Poder Local na Assembleia da República e decidida pelos deputados em 12 de Junho de 2009. Para essa decisão contribuiu o rápido crescimento populacional da freguesia, favorecido pela localização próxima da Área Metropolitana de Lisboa e pelas boas acessibilidades à capital.

Samora Correia, no concelho de Benavente, tem uma situação considerada original no país e única na região: é a única localidade do distrito de Santarém que é cidade num concelho cuja sede é vila.

Com existência documentada desde meados do século XIII, Samora Correia é cidade e freguesia do concelho de Benavente, com 321,39 quilómetros quadrados de área e 17.704 habitantes, segundo os dados de 2021, correspondendo a uma densidade populacional de 51,1 habitantes por quilómetro quadrado. Dados que, tendo em conta os últimos cinco anos, ainda não reflectem o crescimento que se deve confirmar em novas estatísticas.

A localidade foi sede de concelho entre 1300 e 1836, ano em que foi integrada no actual município de Benavente. À época, o concelho era constituído por uma freguesia e tinha, em 1801, 1.173 habitantes.

O desenvolvimento de Samora Correia foi condicionado durante muito tempo pelo isolamento, por se situar na margem esquerda do estuário do Tejo, numa zona marcada pela largura do rio, pelas ilhotas, pela charneca e pelas dificuldades de comunicação. A Grande Lezíria foi-se formando ao longo do tempo, com a construção de valados e a regularização dos esteiros, enquanto as cheias cortavam regularmente as estradas de terra batida.

A freguesia ganhou novo impulso com a construção da ponte em Vila Franca de Xira e das estradas de ligação ao resto do país, beneficiando da proximidade a Lisboa e do cruzamento de vias. A localização do novo aeroporto em terrenos do Campo de Tiro, situado na freguesia de Samora Correia, é outro dado que deve catapultar a fixação de população e serviços no território.

Integram a freguesia os lugares de Porto Alto, Arados, Murteira, Catapereiro, Pancas, Belmonte, Baracha, Braço de Prata e Adema. Samora Correia confronta com as freguesias de Benavente e Santo Estêvão, no concelho de Benavente, Vila Franca de Xira, Alcochete, a União de Freguesias de Poceirão e Marateca, em Palmela, e Canha, no Montijo.