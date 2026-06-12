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Sociedade | 12-06-2026 15:37

Serra de Montejunto e Serra de Ota fechadas por risco extremo de incêndio

Serra de Montejunto e Serra de Ota fechadas por risco extremo de incêndio
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Previsão de condições meteorológicas favoráveis à propagação de incêndios levou à adopção de medidas extraordinárias no concelho de Alenquer. As restrições abrangem áreas protegidas, queimas e a utilização de maquinaria de risco.

A Protecção Civil de Alenquer alertou para a aplicação de medidas excepcionais de prevenção e segurança devido à previsão de Perigo de Incêndio Rural Máximo (PIR 5) no concelho.
Entre as restrições decretadas está a proibição de circulação e permanência de pessoas na Serra de Montejunto e na Serra de Ota, incluindo o Parque de Merendas de Ota. Apenas será permitido o atravessamento destas áreas através das vias principais.
Ficam igualmente proibidas as queimas e queimadas, bem como a utilização de diversos equipamentos e máquinas considerados de risco acrescido para a ocorrência de incêndios rurais.
A lista de equipamentos cuja utilização está interdita inclui motorroçadoras com lâmina metálica, corta-matos, destroçadores, equipamentos com escape sem dispositivo tapa-chamas, motosserras, rebarbadoras e outros equipamentos de corte. Estão ainda proibidas máquinas ou operações susceptíveis de produzir faíscas ou calor.
A Protecção Civil recorda que as máquinas motorizadas apenas podem ser utilizadas quando equipadas com os dispositivos de segurança legalmente exigidos, nomeadamente extintores e sistemas de retenção de faíscas.
As autoridades apelam à população para que cumpra rigorosamente as restrições em vigor e adopte comportamentos preventivos, de forma a minimizar o risco de incêndio e a proteger pessoas, bens e património natural.

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