Serra de Santo António recebe apresentação de soluções de habitação colaborativa para revitalizar o território

A freguesia da Serra de Santo António, no concelho de Alcanena, acolhe no dia 12 de Junho, pelas 19h30, a apresentação pública dos projectos desenvolvidos no âmbito do Workshop Imersivo CoLiving Alcanena – Pedra sobre Pedra, uma iniciativa que reuniu estudantes, investigadores e habitantes locais para pensar novas soluções de habitação colaborativa adaptadas à realidade do território.

Promovido através de uma parceria entre o Município de Alcanena, a Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP) e a Universidade da Beira Interior (UBI), o workshop decorreu entre 1 e 5 de Junho e teve como principal objectivo explorar formas de reabilitar edifícios devolutos e criar respostas aos desafios habitacionais e demográficos da região. Ao longo de cinco dias, o Coliving LAB, instalado na Associação GRUS, funcionou como um espaço de cocriação, onde se cruzou o conhecimento académico e as realidades locais, tendo a comunidade também sido chamada a participar no processo. A sessão pública de apresentação dos trabalhos integra a programação de um evento do New European Bauhaus Festival (NEB Festival) e contará com a presença da secretária de Estado da Habitação, Patrícia Gonçalves.