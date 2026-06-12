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Sociedade | 12-06-2026 11:02

Unidade de saúde tipo B vai avançar em Aveiras de Cima com equipa de seis médicos

Unidade de saúde tipo B vai avançar em Aveiras de Cima com equipa de seis médicos
USF-B irá funcionar no Centro de Saúde de Aveiras de Cima que neste momento não tem condições para acolher toda a equipa
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Presidente do município garante que a USF modelo B “está de pedra e cal”, ficará sediada em Aveiras de Cima e terá seis médicos interessados, com possibilidade de dar resposta a Alcoentre e Manique.

A abertura de um concurso público internacional para a criação de duas unidades de saúde familiar (USF) modelo C, isto é, geridos pelo sector social cooperativo ou privado, não inviabilizaram a criação de uma USF modelo B que irá avançar em Aveiras de Cima. A garantia foi deixada pelo presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), na última reunião pública do executivo municipal.

“Não houve abandono nenhum do modelo B”, afirmou, garantindo que essa solução “está de pedra e cal” e ficará sediada em Aveiras de Cima. Segundo o presidente da câmara, há seis médicos interessados em integrar essa unidade. Quanto à unidade modelo C, acrescentou, ficará instalada em Azambuja.
*Notícia desenvolvida na próxima edição de O MIRANTE

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