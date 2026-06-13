Abrantes recupera praias fluviais a tempo de hastear Bandeira Azul

As praias fluviais de Aldeia do Mato e Fontes, em Abrantes, voltam este Verão a hastear a Bandeira Azul, depois de trabalhos de recuperação dos danos provocados pela depressão Kristin e pelas cheias registadas durante o Inverno. A época balnear nas duas zonas da albufeira de Castelo do Bode decorre entre 1 de Julho e 31 de Agosto, estando a cerimónia oficial de hastear da Bandeira Azul marcada para 6 de Julho. O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, garante que o município, em articulação com as juntas de freguesia e entidades concessionárias, tem estado a trabalhar para assegurar as melhores condições de acolhimento. “Foi um território muito sacrificado pela depressão Kristin e deixou algumas situações de fragilidade”, afirmou o autarca, sublinhando que os trabalhos realizados permitiram preparar a abertura dentro dos prazos previstos.

A praia fluvial de Fontes recebe este ano a Bandeira Azul pela oitava vez, enquanto Aldeia do Mato volta a conquistar o galardão pelo 16.º ano consecutivo. As distinções, atribuídas pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação, reforçam a importância destas zonas balneares para a oferta turística e de lazer do concelho. Manuel Valamatos destaca o papel das equipas envolvidas na preparação da época balnear e diz acreditar que estão reunidas condições para mais um verão de qualidade. Apesar da confiança na abertura da temporada, o autarca deixa um aviso aos utilizadores das praias fluviais. As temperaturas convidam já à procura destes espaços, mas a época balnear só começa oficialmente quando todos os meios de vigilância e segurança estiverem operacionais. A autarquia quer, entretanto, continuar a valorizar os recursos naturais ligados à água. Manuel Valamatos assume a ambição de criar novas praias fluviais na albufeira de Castelo do Bode e de devolver ao Tejo essa utilização balnear. Para o presidente da câmara, a albufeira e o rio são activos fundamentais para o desenvolvimento turístico e económico do concelho.