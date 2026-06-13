Cartaxo chumba proposta do Chega para criar fundo contra vespa-asiática

A Assembleia Municipal do Cartaxo rejeitou uma recomendação do Chega que propunha a criação de um fundo municipal para combater a vespa-asiática, espécie invasora que tem causado preocupação junto de apicultores e populações. A proposta foi chumbada com os votos contra do PSD e as abstenções do PS e da CDU. A recomendação, apresentada pelo deputado municipal Miguel Ribeiro, defendia uma dotação inicial entre 25 e 50 mil euros para aquisição de equipamentos de protecção individual, drones com câmara térmica e óptica para detecção de ninhos e material próprio para a sua destruição. O Chega propunha ainda um programa municipal de prevenção, com distribuição gratuita de armadilhas selectivas homologadas às juntas de freguesia, instalação obrigatória entre Fevereiro e Março e parcerias com apicultores para monitorização contínua.

O presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor, considerou que parte das medidas propostas já está assegurada. O autarca recordou que o município adquiriu, em 2022, meios próprios para o combate à vespa velutina, deixando de recorrer a empresas externas, que cobravam cerca de 250 euros por ninho. Segundo João Heitor, essa opção permitiu ao município passar a dar resposta no próprio dia às ocorrências sinalizadas. O presidente referiu também a utilização da plataforma Stop Vespa, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), onde são registadas as ocorrências no concelho. Sobre a componente de sensibilização da população, João Heitor admitiu que a comunicação pode ser reforçada, embora tenha sublinhado que já existe informação disponível sobre o tema.

O PS, através do deputado Vasco Casimiro, afirmou não se opor ao objectivo da proposta, mas lembrou que o ICNF, em conjunto com a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária e o INIAV, já tem em curso um plano de acção para vigilância e controlo da vespa velutina. O deputado José Augusto acusou o Chega de desconhecer as políticas públicas já existentes e considerou que a proposta servia sobretudo para dar protagonismo político ao partido.