Empresa alimentar compra 12 lotes na Zona Industrial de Minde

A Câmara Municipal de Alcanena aprovou a ratificação da acta de negociação para a venda de 12 lotes na Zona Industrial de Minde à sociedade Almeida & Aguiar, Lda., empresa do sector alimentar que pretende avançar com um investimento inicial de cerca de 800 mil euros. A operação é vista pelo município como uma oportunidade para reforçar a actividade económica no concelho e criar condições para a geração de emprego. A venda abrange os lotes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 da zona industrial, num projecto que deverá ser desenvolvido de forma faseada. Segundo explicou o vice-presidente da câmara, Nuno Silva, a empresa conta actualmente com quatro trabalhadores permanentes e cerca de 30 sazonais, números que poderão aumentar com a concretização da nova unidade em Minde.

Numa primeira fase, o investimento deverá incidir na criação de espaços de armazenamento. Está igualmente prevista a instalação de unidades de produção, congelação e distribuição de diversos produtos alimentares, num projecto que, segundo o executivo, poderá trazer nova vida a uma área empresarial com potencial, mas que há vários anos não recebia um investimento de dimensão significativa. Nuno Silva sublinhou que o município pretende continuar a captar empresas com capacidade para gerar actividade económica e emprego, valorizando a instalação de projectos que tenham impacto directo no território. O autarca destacou que investimentos deste tipo são importantes para fixar actividade, criar postos de trabalho e reforçar a atractividade das zonas industriais do concelho.

O vereador Samuel Frazão, eleito pelo PS, saudou a concretização do negócio, considerando que se trata de uma boa notícia para a freguesia de Minde e para o concelho de Alcanena. “É sempre bom ter um investimento no concelho”, afirmou, realçando que a aposta assume particular relevância por surgir numa zona industrial onde há muito não se verificava uma operação com esta expressão. O socialista desejou sucesso ao projecto e considerou que a actividade prevista poderá responder a necessidades do mercado, ao mesmo tempo que contribui para dinamizar a economia local. Para Samuel Frazão, a instalação da empresa representa também um sinal positivo para Minde, freguesia que poderá beneficiar não só do investimento directo, mas também do movimento económico associado à futura actividade.