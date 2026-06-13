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Sociedade | 13-06-2026 16:17

Greve fechou maioria das conservatórias em Santarém e no país

reuniao governo conferencia
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A greve dos trabalhadores dos registos e notariado atingiu na sexta-feira uma adesão média nacional de 93,41%, segundo o sindicato, provocando o encerramento da maioria das conservatórias em 14 distritos de Portugal continental, incluindo Santarém.

A paralisação dos trabalhadores dos registos e notariado voltou a ter forte impacto nos serviços públicos. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado, a adesão média nacional à greve foi de 93,41%, levando ao encerramento da “esmagadora maioria das conservatórias” em vários pontos do país. Entre os distritos afectados está Santarém, a par de Aveiro, Beja, Coimbra, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Portalegre, Setúbal e Vila Real. O sindicato refere que, mesmo nos serviços que se mantiveram abertos ao longo da semana, o funcionamento decorreu com “limitações relevantes” e tempos de espera prolongados.
Na base do protesto estão 11 reivindicações, entre as quais um “recrutamento-choque” de conservadores e oficiais de registos em falta e o cumprimento da recomendação da Provedoria de Justiça para eliminar assimetrias salariais. Segundo o sindicato, a crise de recursos humanos é grave: estarão em falta 279 conservadores de registos e 2.731 oficiais de registos, números que correspondem, respectivamente, a 38% e 55% do efectivo considerado necessário. O Ministério da Justiça tem apontado, em resposta às críticas, a contratação de 165 novos conservadores e 605 novos oficiais de registos, em 2024 e 2025, que já iniciaram ou deverão iniciar funções ainda este ano.

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