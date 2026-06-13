Mais uma morte no IC3 reacende alerta sobre troço perigoso

Um homem morreu na manhã de sexta-feira, 5 de Junho, numa colisão entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias com reboque, no IC3, entre Vila Nova da Barquinha e Atalaia. O acidente provocou ainda um ferido ligeiro e obrigou ao corte da circulação nos dois sentidos durante mais de três horas, voltando a expor a perigosidade de uma zona onde já ocorreram outros acidentes graves. A vítima mortal era o condutor do veículo ligeiro. O ferido ligeiro, condutor do camião que transportava uma grua, foi encaminhado para o Hospital de Torres Novas. O alerta foi dado cerca das 08h40 e a ocorrência mobilizou 23 operacionais, apoiados por nove viaturas.

O acidente aconteceu no IC3, entre Vila Nova da Barquinha e Atalaia, uma ligação muito utilizada por quem circula entre o Médio Tejo, Entroncamento, Tomar e os acessos à A23/A13. A estrada esteve cortada nos dois sentidos, causando fortes constrangimentos ao trânsito numa hora de grande circulação. As causas da colisão não foram ainda divulgadas.

Esta não é a primeira vez que o IC3, naquela zona, fica associado a acidentes graves. Em Janeiro de 2024, uma colisão entre dois automóveis e um veículo pesado de mercadorias, no IC3, em Atalaia, provocou a morte de uma mulher e deixou outras duas pessoas assistidas no local. A via esteve então cortada entre as 15h45 e as 19h35 para remoção das viaturas, destroços e limpeza da estrada. Na altura, uma das causas era de que o piso se encontrava molhado. Há vários anos, como O MIRANTE noticiou, uma viatura militar no IC3, junto à saída da Atalaia, ao km 108,2, despistou-se e o acidente deixou dois soldados encarcerados e obrigou à intervenção de meios de desencarceramento.