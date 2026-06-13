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Sociedade | 13-06-2026 07:00

Moradores do Monte Gordo pedem reforço de segurança em estrada perigosa

Moradores do Monte Gordo pedem reforço de segurança em estrada perigosa
Um novo acidente com uma mota na última semana voltou a avivar preocupações da comunidade sobre a segurança da estrada do Monte Gordo em VFX - foto DR
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Um acidente na última semana com uma mota voltou a relançar preocupações na comunidade. Excesso de velocidade é muitas vezes a causa apontada para os acidentes que ali se registam. Município de Vila Franca de Xira admite estar a analisar a situação.

A estrada do Monte Gordo, em Vila Franca de Xira, continua a constituir um perigo para condutores e moradores por causa do excesso de velocidade que ali se regista por parte de alguns automobilistas e quem ali vive pede uma intervenção de fundo que melhore a segurança. A forte inclinação da via gera, por norma, elevadas velocidades dos veículos que ali circulam e as curvas apertadas provocam muitas vezes sustos e acidentes. Como o acidente que foi registado na última semana envolvendo uma mota.
“Por diversas vezes tive a oportunidade de informar pessoalmente os presidentes da câmara e da junta sobre o perigo da estrada em causa. É uma via íngreme com curvas e sem sinalização adequada nem meios de redução de velocidade, onde condutores sem sentido de segurança abusam diariamente da sorte”, alertou a O MIRANTE Adriano Freire, morador da zona.
“A situação ainda é mais grave devido aos entroncamentos com a Rua António Feliciano e a Rua Quinta de Santo Amaro, onde a falta de visibilidade adequada e a velocidade de quem desce a Estrada do Monte Gordo constituem um enorme desafio para a segurança”, acrescenta Adriano Freire, que há seis anos tenta sensibilizar o poder político para intervir no local. “Até à presente data nenhuma das solicitações foi atendida. Elaborei até um esboço que, não sendo o melhor, poderia servir de guia para que os responsáveis tivessem em conta os perigos que a rua representa, uma vez que raramente passam na estrada em causa”, lamenta o morador.

Câmara reconhece riscos
A estrada em causa é de gestão municipal e, contactada por O MIRANTE, a Câmara de Vila Franca de Xira garante ter vindo a desenvolver na zona diversas intervenções com vista ao reforço da segurança rodoviária, nomeadamente através da melhoria e reforço da sinalização vertical e horizontal. “Destaca-se a colocação de sinalização de aviso e de pré-aviso de aproximação a estabelecimentos de ensino e a implementação do limite máximo de velocidade na zona de 30 km/h, enquadrando-se numa estratégia municipal de promoção de uma circulação mais segura, adequada à coexistência entre veículos e peões e à protecção dos utilizadores mais vulneráveis da via pública”, explica.
A câmara diz que os serviços municipais estão a realizar um estudo de acessibilidades e mobilidade pedonal para a zona, destinado a identificar oportunidades de melhoria das condições de circulação dos peões e adopção de medidas de acalmia de tráfego, incluindo a criação e requalificação de passeios e percursos pedonais.
A autarquia alerta, no entanto, que a adopção de medidas de acalmia de tráfego, como a instalação de lombas redutoras de velocidade ou a marcação de passadeiras, deve resultar de uma avaliação técnica rigorosa das condições da via, dos volumes de tráfego e da intensidade dos fluxos pedonais. Isto porque, segundo a câmara, a simples instalação de lombas em locais que não reúnam os critérios técnicos adequados não irá produzir os resultados desejados e originar constrangimentos à circulação rodoviária e um aumento dos níveis de ruído associados à travagem, aceleração e passagem dos veículos.

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