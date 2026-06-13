PSP de Vila Franca de Xira detecta mais de 500 infracções na estrada este ano

A Divisão Policial de Vila Franca de Xira da Polícia de Segurança Pública implementou desde o início deste ano um plano de reforço estrutural nas suas acções de fiscalização e prevenção rodoviária. Com um foco estratégico nos eixos de maior circulação do concelho, nomeadamente na Estrada Nacional 10, no troço entre a Póvoa de Santa Iria e Vila Franca de Xira, e na Estrada Nacional 1, a força policial sublinha a O MIRANTE que o objectivo passa por manter uma postura pró-activa e visível para dissuadir comportamentos de risco e promover uma condução mais segura.

No corrente ano a PSP já elaborou 512 autos de contraordenação. Entre as principais intervenções, as autoridades registaram 3.126 veículos monitorizados em acções de controlo de velocidade, detectaram 147 viaturas a circular sem a inspecção periódica obrigatória e 52 sem o seguro de responsabilidade civil. Foram ainda registados 28 casos de excesso de peso em veículos pesados e 15 situações de uso indevido de telemóvel durante a condução. A fiscalização nas estradas foi cirurgicamente orientada para os pontos negros rodoviários e para as infracções que mais incrementam a gravidade dos acidentes. A Brigada de Acidentes da PSP já contabilizou 370 acidentes de viação até à data.

Segundo a PSP, este trabalho assenta numa avaliação técnica rigorosa e na análise constante dos dados de sinistralidade, o que permite direccionar as patrulhas para os locais críticos e pontos de maior vulnerabilidade. Perante reclamações dos cidadãos ou a ocorrência de acidentes, a PSP tem efectuado deslocações técnicas aos locais para o apuramento dos factos, elaborando relatórios detalhados com suporte fotográfico. Este processo tem resultado em propostas concretas de alteração de sinalização e de gestão de tráfego enviadas às entidades gestoras das vias, com o objectivo de corrigir sinalética desajustada e garantir a segurança a longo prazo.

Os estabelecimentos de ensino têm sido outra das prioridades das autoridades, que aumentaram deliberadamente as acções de sensibilização junto das escolas para proteger os utilizadores mais vulneráveis e edificar uma cultura de segurança rodoviária entre as crianças e jovens.