PSP de Vila Franca de Xira detecta mais de 500 infracções na estrada este ano
Os estabelecimentos de ensino têm sido outra das prioridades da PSP no concelho de Vila Franca de Xira, que aumentou deliberadamente as acções de sensibilização junto das escolas para edificar uma cultura de segurança rodoviária entre as crianças e jovens.
A Divisão Policial de Vila Franca de Xira da Polícia de Segurança Pública implementou desde o início deste ano um plano de reforço estrutural nas suas acções de fiscalização e prevenção rodoviária. Com um foco estratégico nos eixos de maior circulação do concelho, nomeadamente na Estrada Nacional 10, no troço entre a Póvoa de Santa Iria e Vila Franca de Xira, e na Estrada Nacional 1, a força policial sublinha a O MIRANTE que o objectivo passa por manter uma postura pró-activa e visível para dissuadir comportamentos de risco e promover uma condução mais segura.
No corrente ano a PSP já elaborou 512 autos de contraordenação. Entre as principais intervenções, as autoridades registaram 3.126 veículos monitorizados em acções de controlo de velocidade, detectaram 147 viaturas a circular sem a inspecção periódica obrigatória e 52 sem o seguro de responsabilidade civil. Foram ainda registados 28 casos de excesso de peso em veículos pesados e 15 situações de uso indevido de telemóvel durante a condução. A fiscalização nas estradas foi cirurgicamente orientada para os pontos negros rodoviários e para as infracções que mais incrementam a gravidade dos acidentes. A Brigada de Acidentes da PSP já contabilizou 370 acidentes de viação até à data.
Segundo a PSP, este trabalho assenta numa avaliação técnica rigorosa e na análise constante dos dados de sinistralidade, o que permite direccionar as patrulhas para os locais críticos e pontos de maior vulnerabilidade. Perante reclamações dos cidadãos ou a ocorrência de acidentes, a PSP tem efectuado deslocações técnicas aos locais para o apuramento dos factos, elaborando relatórios detalhados com suporte fotográfico. Este processo tem resultado em propostas concretas de alteração de sinalização e de gestão de tráfego enviadas às entidades gestoras das vias, com o objectivo de corrigir sinalética desajustada e garantir a segurança a longo prazo.
Os estabelecimentos de ensino têm sido outra das prioridades das autoridades, que aumentaram deliberadamente as acções de sensibilização junto das escolas para proteger os utilizadores mais vulneráveis e edificar uma cultura de segurança rodoviária entre as crianças e jovens.