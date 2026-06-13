Santarém transfere quase dois milhões de euros para juntas de freguesia

Protocolos de delegação de competências visam reforçar a capacidade de intervenção das freguesias em áreas como a manutenção de estradas e caminhos municipais, espaços verdes, limpeza urbana, mobiliário urbano e apoio aos estabelecimentos de ensino, entre outros objectivos.

por parte do município, “numa das maiores operações de descentralização de recursos dos últimos anos”, segundo refere a câmara municipal. Numa cerimónia realizada no dia 12 de Junho no stand do município na Feira Nacional da Agricultura, foram assinados os novos protocolos de delegação de competências e transferência de recursos entre a autarquia e as 19 juntas e uniões de freguesia do concelho. O valor global envolvido ascende a cerca de 1,94 milhões de euros anuais.

O objectivo passa por reforçar a capacidade de intervenção das freguesias em áreas como a manutenção de estradas e caminhos municipais, espaços verdes, limpeza urbana, mobiliário urbano e apoio aos estabelecimentos de ensino. Estão contempladas também competências relacionadas com os transportes escolares, contratação de pessoal auxiliar para as escolas e aquisição de placas toponímicas, consolidando a estratégia municipal de proximidade e descentralização administrativa.

Além das verbas destinadas às freguesias, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), recordou que, apenas em três dias, o município aprovou também a atribuição de cerca de 690 mil euros de apoio às associações desportivas e 345 mil euros às associações culturais. , No total, o investimento municipal canalizado para as freguesias e para o movimento associativo ascende a perto de 3 milhões de euros, reforçando a aposta da autarquia na coesão territorial e no desenvolvimento das comunidades locais, realça o município.