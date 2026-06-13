Teresa Pereira morreu no hospital onde trabalhou depois de esperar meia hora por socorro

Teresa Pereira, doente cardíaca, morreu aos 73 anos no Hospital Distrital de Santarém, para onde foi transportada por meios próprios após quatro chamadas para o número de emergência. Foi o filho, Miguel Pereira, que face à gravidade da situação e à demora na chegada do socorro decidiu metê-la no carro e transportá-la para a unidade hospitalar que ficava a um quilómetro do local de residência onde se encontravam, em São Domingos.

Segundo o filho, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) chegou à praceta onde residia a mulher já depois de esta ter dado entrada no hospital, e sem uma ambulância de apoio. Passaram, garantiu Miguel Pereira à SIC, “29 minutos” desde que ligou a primeira vez para o 112, porque a mãe estava com dificuldade em respirar.

“Aguardo, aguardo, e nada... A viatura não chegava. Volto novamente a ligar e digo: vou pegar na minha mãe e vou com ela directamente para o hospital, a viatura nunca mais chega”, conta o filho. Do outro lado conta que lhe foi dito e que está gravado: “pegue na sua mãe e vá para o hospital”.

O caso, que ocorreu ao início da noite de sábado, 30 de Maio, está a ser investigado pelo Ministério Público que instaurou a abertura de um inquérito, estando a ser conduzido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Santarém.

Contactado, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) garantiu que não houve falhas na resposta e que os protocolos foram cumpridos. O corpo de Teresa Pereira foi autopsiado para determinar as causas da morte e perceber se esta podia ter sido evitada, caso os meios de socorro tivessem sido céleres. As cerimónias fúnebres realizaram-se a 3 de Junho, na Igreja da Piedade, em Santarém, tendo o corpo seguido posteriormente para o cemitério da cidade.