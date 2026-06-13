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Sociedade | 13-06-2026 12:00

Teresa Pereira morreu no hospital onde trabalhou depois de esperar meia hora por socorro

Teresa Pereira morreu no hospital onde trabalhou depois de esperar meia hora por socorro
Teresa Pereira é uma figura conhecida do Hospital Distrital de Santarém, onde trabalhou durante vários anos - foto DR
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Doente cardíaca de 73 anos morreu dez minutos depois de chegar ao Hospital de Santarém, onde trabalhou durante muitos anos e para onde foi transportada pela família após quatro chamadas para o 112. INEM diz que cumpriu protocolo e Ministério Público investiga.

Teresa Pereira, doente cardíaca, morreu aos 73 anos no Hospital Distrital de Santarém, para onde foi transportada por meios próprios após quatro chamadas para o número de emergência. Foi o filho, Miguel Pereira, que face à gravidade da situação e à demora na chegada do socorro decidiu metê-la no carro e transportá-la para a unidade hospitalar que ficava a um quilómetro do local de residência onde se encontravam, em São Domingos.
Segundo o filho, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) chegou à praceta onde residia a mulher já depois de esta ter dado entrada no hospital, e sem uma ambulância de apoio. Passaram, garantiu Miguel Pereira à SIC, “29 minutos” desde que ligou a primeira vez para o 112, porque a mãe estava com dificuldade em respirar.
“Aguardo, aguardo, e nada... A viatura não chegava. Volto novamente a ligar e digo: vou pegar na minha mãe e vou com ela directamente para o hospital, a viatura nunca mais chega”, conta o filho. Do outro lado conta que lhe foi dito e que está gravado: “pegue na sua mãe e vá para o hospital”.
O caso, que ocorreu ao início da noite de sábado, 30 de Maio, está a ser investigado pelo Ministério Público que instaurou a abertura de um inquérito, estando a ser conduzido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Santarém.
Contactado, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) garantiu que não houve falhas na resposta e que os protocolos foram cumpridos. O corpo de Teresa Pereira foi autopsiado para determinar as causas da morte e perceber se esta podia ter sido evitada, caso os meios de socorro tivessem sido céleres. As cerimónias fúnebres realizaram-se a 3 de Junho, na Igreja da Piedade, em Santarém, tendo o corpo seguido posteriormente para o cemitério da cidade.

Morte deixa misto de “saudade e profunda revolta”

Teresa Pereira é lembrada por muitos como uma “mulher extraordinária” e uma “mãe e avó muito querida” que dedicou a sua vida aos outros. A sua morte, que ocorreu no hospital onde trabalhou tantos anos, deixa uma “enorme saudade e uma profunda revolta”, escreveu o filho nas redes sociais.

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