Abrantes celebra 25 anos de um estádio que marcou gerações

O município de Abrantes assinalou no sábado, 7 de Junho, os 25 anos do Estádio Municipal, numa cerimónia que juntou antigos campeões nacionais e figuras de referência do desporto português, como Rosa Mota, Paulo Guerra e Marco Caneira. As comemorações incluíram o descerramento de uma placa evocativa e a inauguração de uma exposição fotográfica ao ar livre, com imagens que recordam momentos marcantes da actividade desportiva desenvolvida no Estádio Municipal ao longo dos últimos 25 anos. O programa ficou ainda marcado pelo encerramento da XX edição do Torneio Interconcelhio de Escolinhas, reforçando a ligação do equipamento à formação desportiva e às novas gerações.

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, destacou a importância do Estádio Municipal e da Cidade Desportiva para a comunidade, sublinhando que o complexo registou cerca de 1,5 milhões de utilizações desde a sua entrada em funcionamento. O autarca defendeu que o estádio simboliza a evolução da prática desportiva no concelho e valorizou o papel social, educativo e competitivo que o equipamento tem desempenhado junto da população. Manuel Valamatos deixou ainda uma palavra de reconhecimento aos técnicos e funcionários municipais que, ao longo dos anos, têm assegurado a gestão, manutenção e dinamização dos equipamentos desportivos.