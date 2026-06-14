Antigo edifício da JAE em Arruda dos Vinhos transformado em habitação municipal

O antigo edifício da Junta Autónoma de Estradas (JAE) de Arruda dos Vinhos, que há vários anos estava a precisar de uma remodelação, começou a receber obras do município no valor de 86.648 euros, destinado a dotar o espaço de três novas residências para renda acessível.

Localizado na rua Luís de Camões, o imóvel entra em obra com um prazo de conclusão de 240 dias e a intervenção comparticipada pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), permitirá transformar o imóvel em três novas frações habitacionais, de tipologias T0, T1 e T2, que passarão a integrar o parque habitacional municipal.

O arranque da empreitada foi acompanhado pelo presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves, e pela vereadora com o pelouro da habitação, Carla Munhoz.

Segundo o município, este investimento representa mais um passo na estratégia local de reforço da oferta de habitação acessível, criando novas respostas públicas destinadas a apoiar famílias que enfrentam maiores dificuldades no acesso ao mercado privado de habitação.

No âmbito da visita, os autarcas deslocaram-se também ao Bairro Calouste Gulbenkian, onde decorrem actualmente obras de requalificação em várias habitações municipais.

As intervenções em curso incluem melhorias estruturais, reforço das condições de segurança e conforto, bem como a modernização de infraestruturas essenciais. Estas acções, segundo a câmara, integram uma estratégia mais abrangente de reabilitação do parque habitacional municipal, com o objectivo de melhorar as condições de vida das famílias residentes e promover maior dignidade e qualidade no acesso à habitação.

Com estas intervenções o município de Arruda dos Vinhos diz reforçar o compromisso com políticas públicas orientadas para a habitação e para a valorização do património habitacional existente.

O parque habitacional de Arruda dos Vinhos é composto, actualmente, por 31 fogos de habitação social no Bairro João de Deus, 45 fogos no Bairro Calouste Gulbenkian e 7 fogos na Rua Manuel Policarpo Martins. O município assegura uma política de gestão integrada, que visa a administração dos bairros, a qualidade de vida das populações residentes e a conservação do património.