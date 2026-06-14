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Sociedade | 14-06-2026 07:00

Antigo edifício da JAE em Arruda dos Vinhos transformado em habitação municipal

Antigo edifício da JAE em Arruda dos Vinhos transformado em habitação municipal
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Em causa está um investimento de 86 mil euros para dar uma nova vida a um edifício que se vinha a degradar há vários anos e que agora passa a receber três apartamentos.

O antigo edifício da Junta Autónoma de Estradas (JAE) de Arruda dos Vinhos, que há vários anos estava a precisar de uma remodelação, começou a receber obras do município no valor de 86.648 euros, destinado a dotar o espaço de três novas residências para renda acessível.
Localizado na rua Luís de Camões, o imóvel entra em obra com um prazo de conclusão de 240 dias e a intervenção comparticipada pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), permitirá transformar o imóvel em três novas frações habitacionais, de tipologias T0, T1 e T2, que passarão a integrar o parque habitacional municipal.
O arranque da empreitada foi acompanhado pelo presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves, e pela vereadora com o pelouro da habitação, Carla Munhoz.
Segundo o município, este investimento representa mais um passo na estratégia local de reforço da oferta de habitação acessível, criando novas respostas públicas destinadas a apoiar famílias que enfrentam maiores dificuldades no acesso ao mercado privado de habitação.
No âmbito da visita, os autarcas deslocaram-se também ao Bairro Calouste Gulbenkian, onde decorrem actualmente obras de requalificação em várias habitações municipais.
As intervenções em curso incluem melhorias estruturais, reforço das condições de segurança e conforto, bem como a modernização de infraestruturas essenciais. Estas acções, segundo a câmara, integram uma estratégia mais abrangente de reabilitação do parque habitacional municipal, com o objectivo de melhorar as condições de vida das famílias residentes e promover maior dignidade e qualidade no acesso à habitação.
Com estas intervenções o município de Arruda dos Vinhos diz reforçar o compromisso com políticas públicas orientadas para a habitação e para a valorização do património habitacional existente.
O parque habitacional de Arruda dos Vinhos é composto, actualmente, por 31 fogos de habitação social no Bairro João de Deus, 45 fogos no Bairro Calouste Gulbenkian e 7 fogos na Rua Manuel Policarpo Martins. O município assegura uma política de gestão integrada, que visa a administração dos bairros, a qualidade de vida das populações residentes e a conservação do património.

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