Associação da Portela das Padeiras mantém viva a dádiva de sangue há 32 anos

No concelho de Santarém o Grupo de Dadores Benévolos de Sangue da Portela das Padeiras é uma das associações que continuam a mobilizar centenas de dadores todos os anos. Um gesto de poucos minutos, mas que pode salvar vidas.

No âmbito do Dia Mundial do Dador de Sangue, assinalado a 14 de Junho, O MIRANTE foi conhecer o trabalho do Grupo de Dadores Benévolos de Sangue da Portela das Padeiras, em Santarém, uma associação que há 32 anos promove a dádiva de sangue.

Considerado um dos grupos mais activos do concelho, realiza seis recolhas por ano, nos meses de Janeiro, Maio e Setembro, tendo reunido na última mais de 100 dadores. Entre eles está Esmeralda Gonçalves, dadora regular para quem a motivação é simples: ajudar quem precisa. Um gesto que demora apenas alguns minutos, mas que pode fazer a diferença entre a vida e a morte. No entanto, a presidente da associação, Anabela Lima, admite que continua a ser difícil sensibilizar os mais jovens para a dádiva e alerta para as frequentes quebras nas reservas de sangue do Hospital Distrital de Santarém, sublinhando o papel fundamental das associações e voluntários na resposta a essas necessidades.

Uma reportagem que pode ler desenvolvida numa próxima edição de O MIRANTE