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Sociedade | 14-06-2026 18:00

Benavente testa projecto nacional para tornar refeições escolares mais saudáveis

Benavente testa projecto nacional para tornar refeições escolares mais saudáveis
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Alunos, cozinheiros e especialistas em saúde vão ser chamados a contribuir para novas soluções alimentares nos refeitórios, bufetes e máquinas de venda automática das escolas do concelho de Benavente.

O município de Benavente foi seleccionado para integrar o projecto-piloto ASAS - Alimentação Saborosa, Apelativa e Saudável, uma iniciativa financiada pela Direcção-Geral da Saúde, no âmbito do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, que pretende melhorar a qualidade e a atractividade das refeições escolares. O projecto, coordenado pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, é desenvolvido em parceria com a Câmara de Benavente, os agrupamentos de escolas de Benavente e de Samora Correia, e em colaboração com o município de Vila Nova de Gaia.
Segundo a autarquia, a iniciativa pretende transformar refeitórios, bufetes e máquinas de venda automática em espaços e dispositivos com opções mais saudáveis, apelativas e capazes de conquistar maior satisfação junto dos alunos. A primeira fase do projecto arrancou em Março de 2026 e está centrada no diagnóstico da realidade local. A Câmara de Benavente está a envolver a comunidade escolar através de questionários, entrevistas e sessões de debate com os próprios jovens, procurando identificar barreiras, preferências alimentares e estratégias consideradas mais atractivas pelos estudantes. Os dados recolhidos nesta fase de auscultação vão servir de base à implementação de novas medidas no início do ano lectivo 2026/2027, nas escolas de Benavente e Samora Correia.
Entre as estratégias previstas está o desenvolvimento de novas receitas, num trabalho conjunto entre profissionais de cozinha e especialistas de saúde. A intenção é aproximar a alimentação saudável da apresentação e do sabor que os alunos valorizam, procurando aumentar a aceitação das refeições escolares. Numa fase posterior, o município acompanhará a avaliação do impacto das medidas na adesão e na satisfação global dos estudantes face às refeições servidas nas escolas.
De acordo com a informação divulgada, as boas práticas e os resultados do projecto ASAS no concelho de Benavente poderão servir de referência para futuras políticas de alimentação escolar em municípios de todo o país.

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