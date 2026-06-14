“Boleia da Terra” quer combater isolamento em Ribafria e Pereiro de Palhacana

A União das Freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana, Alenquer, vai avançar, a partir do próximo mês, com o projecto-piloto “Boleia da Terra”, uma iniciativa destinada a apoiar os residentes nas deslocações a serviços essenciais e a combater o isolamento social, especialmente entre a população mais idosa.

O serviço foi criado para dar resposta a situações em que a falta de transporte constitui um obstáculo ao acesso a consultas médicas, exames, farmácias ou outros serviços públicos e privados. A medida destina-se sobretudo a pessoas idosas em situação de maior vulnerabilidade e pretende minimizar as dificuldades de mobilidade existentes no território.

Através do “Boleia da Terra”, os habitantes da freguesia poderão solicitar apoio para deslocações a consultas e exames médicos, farmácias, serviços da Segurança Social, Finanças, CTT, instituições bancárias, Junta de Freguesia e para a aquisição de bens essenciais.

Segundo a autarquia, o projecto terá uma duração experimental de seis meses, período durante o qual serão avaliadas as necessidades da população, a procura efectiva do serviço e a sua utilidade para a comunidade.

A informação recolhida servirá de base à elaboração de um futuro regulamento e à eventual implementação permanente desta resposta de mobilidade de proximidade.

Com esta iniciativa, a União das Freguesias pretende reforçar a inclusão social e garantir que nenhum residente fique impedido de aceder a serviços essenciais por falta de meios de transporte.