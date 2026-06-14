Castelo de Ourém reabre depois da tempestade e de obras de meio milhão

O Castelo e Paço dos Condes de Ourém voltou a abrir portas ao público no dia 5 de Junho, depois de concluídas as obras de recuperação dos danos provocados pela Depressão Kristin, que no início do ano deixou marcas significativas num dos mais emblemáticos monumentos do concelho. A intervenção representa já um investimento de cerca de 500 mil euros e permitiu devolver o espaço à fruição pública antes do período de maior afluência turística. A cerimónia oficial de reabertura decorreu no dia 4 de Junho e contou com a presença da ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, entre outros autarcas e entidades locais. Durante a visita, Margarida Balseiro Lopes não escondeu a satisfação pelo resultado da intervenção, recordando a deslocação que fez ao monumento poucos dias depois da intempérie, quando os estragos eram ainda bem visíveis. A governante afirmou sentir-se “emocionada” por regressar a um espaço que encontrou, na altura, arruinado, destacando o “extraordinário trabalho” realizado na recuperação. “A cultura é para toda a gente, não é só para um grupo ou para uma elite. Mas para que isso seja sentido por toda a gente precisamos de investimento na cultura e nos serviços educativos, para que o amor à cultura cresça e prospere”, afirmou. Margarida Balseiro Lopes aproveitou também a ocasião para elogiar a estratégia seguida pelo município na valorização do património, numa altura em que, segundo referiu, há equipamentos culturais nacionais que há décadas aguardam investimento e obras de fundo.

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, considerou a reabertura um momento particularmente importante para o concelho. O autarca explicou que a recuperação do monumento foi assumida como prioridade desde o primeiro momento, quer pela relevância histórica e simbólica do espaço, quer pela proximidade da época alta do turismo. O autarca revelou que o investimento realizado ascende já a cerca de 500 mil euros, embora existam ainda zonas que carecem de intervenção. Luís Miguel Albuquerque recordou também que, desde a requalificação concluída em 2021, o Castelo e Paço dos Condes de Ourém tem vindo a afirmar-se como um dos principais pólos culturais e turísticos do concelho, tendo recebido cerca de 80 mil visitantes desde então. Entre os projectos previstos está a melhoria das acessibilidades ao castelo, através da criação de um novo acesso mecânico. O investimento estimado ronda os dois milhões de euros e deverá contar com financiamento comunitário.