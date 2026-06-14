Sociedade | 14-06-2026 09:27
Derrame de 400 litros de combustível na Recta do Cabo
Foto BV VFX
Acidente obrigou à implementação de medidas de segurança e de limpeza da via.
Na tarde de sábado, 13 de Junho, pouco depois das 15h00, os bombeiros de Vila Franca de Xira foram accionados para um derrame significativo de combustível na via pública na recta do cabo, que une o concelho de VFX ao Porto Alto. Segundo a corporação, foi estimado o derrame de 400 litros de combustível, situação que exigiu a mobilização de meios para o local e implementação de medidas de segurança de forma a proteger as pessoas, veículos e o ambiente, tendo sido adoptados procedimentos especiais de limpeza da via.
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