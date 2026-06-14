Entroncamento celebra Desporto Escolar como escola de excelência

O Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento realizou, no dia 9 de Junho, a segunda edição da Gala do Desporto, uma iniciativa dedicada ao reconhecimento do mérito dos alunos, equipas e projectos que mais se destacaram ao longo do ano lectivo no âmbito do Desporto Escolar. A cerimónia foi marcada pela valorização do esforço, da dedicação e do espírito de superação dos jovens atletas, que alcançaram resultados de relevo em diferentes modalidades.

Durante a iniciativa foram homenageados alunos e equipas que representaram o agrupamento com mérito, num percurso construído com trabalho, disciplina e compromisso. A gala serviu igualmente para reconhecer o contributo dos professores, treinadores, famílias e parceiros que, ao longo do ano, apoiaram o desenvolvimento do Desporto Escolar e ajudaram a criar condições para que os jovens pudessem crescer enquanto atletas e cidadãos. O evento contou com a presença de várias entidades locais, entre as quais o presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Nelson Cunha, o vice-presidente, Hélder Gama, o presidente da Assembleia Municipal, Sérgio Belejo, os presidentes das juntas de freguesia de São João Baptista e Nossa Senhora de Fátima, Rui Bragança e Luís Moita, respectivamente, a directora do agrupamento, Margarida Costa, o Chefe da Unidade de Desporto e Juventude, Vítor Frutuoso, o Coordenador do Desporto Escolar, Nuno Nazário, e o Coordenador dos Cursos Profissionais, João Feijó.

