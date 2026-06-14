Homem morre atropelado por comboio na estação de Caxarias em Ourém

Um homem morreu este domingo atropelado por um comboio na estação ferroviária de Caxarias, no concelho de Ourém.

Segundo disse à Lusa o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, o alerta para o atropelamento ferroviário chegou às autoridades às 15h31, tendo acorrido ao local 16 operacionais apoiados por sete viaturas, entre bombeiros, Guarda Nacional Republicana e Instituto Nacional de Emergência Médica.

Fonte da Infraestruturas de Portugal adiantou que a circulação ferroviária esteve condicionada entre as estações de Chão de Maçãs e Caxarias (Linha do Norte), estando a ser feita pela via ascendente.

O presidente da Junta de Caxarias, Sérgio Fernandes, declarou à Lusa que a vítima mortal é um cidadão estrangeiro com cerca de 40 anos.