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Sociedade | 14-06-2026 22:45

Homem morre atropelado por comboio na estação de Caxarias em Ourém

Homem morre atropelado por comboio na estação de Caxarias em Ourém
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Vítima é um cidadão estrangeiro de 40 anos.

Um homem morreu este domingo atropelado por um comboio na estação ferroviária de Caxarias, no concelho de Ourém.
Segundo disse à Lusa o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, o alerta para o atropelamento ferroviário chegou às autoridades às 15h31, tendo acorrido ao local 16 operacionais apoiados por sete viaturas, entre bombeiros, Guarda Nacional Republicana e Instituto Nacional de Emergência Médica.
Fonte da Infraestruturas de Portugal adiantou que a circulação ferroviária esteve condicionada entre as estações de Chão de Maçãs e Caxarias (Linha do Norte), estando a ser feita pela via ascendente.
O presidente da Junta de Caxarias, Sérgio Fernandes, declarou à Lusa que a vítima mortal é um cidadão estrangeiro com cerca de 40 anos.

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