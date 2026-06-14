PJ detém homem suspeito de violação em Rio Maior

Um homem de 36 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Rio Maior, por suspeitas da prática de um crime de violação de uma mulher de 20 anos. Os factos terão ocorrido a 27 de Maio, no interior da casa do suspeito, onde a vítima terá entrado por existir uma relação de amizade entre ambos. Segundo informação prestada à agência Lusa pelo director da Polícia Judiciária de Leiria, Fernando Ramos, o homem é suspeito de se ter aproveitado dessa relação de proximidade para cometer o crime. A investigação avançou na sequência da queixa apresentada pela vítima.

Em comunicado, a PJ refere que o Departamento de Investigação Criminal de Leiria desenvolveu diligências imediatas que permitiram recolher um “relevante acervo probatório”, o que levou à emissão de um mandado de detenção fora de flagrante delito.

