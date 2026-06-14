uma parceria com o Jornal Expresso
14/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 14-06-2026 21:00

PJ detém homem suspeito de violação em Rio Maior

PJ detém homem suspeito de violação em Rio Maior
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Suspeito, de 36 anos, terá aproveitado uma relação de amizade com a vítima, uma mulher de 20 anos, para consumar o crime. Detido vai ser presente ao Tribunal de Santarém para aplicação de medidas de coacção.

Um homem de 36 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Rio Maior, por suspeitas da prática de um crime de violação de uma mulher de 20 anos. Os factos terão ocorrido a 27 de Maio, no interior da casa do suspeito, onde a vítima terá entrado por existir uma relação de amizade entre ambos. Segundo informação prestada à agência Lusa pelo director da Polícia Judiciária de Leiria, Fernando Ramos, o homem é suspeito de se ter aproveitado dessa relação de proximidade para cometer o crime. A investigação avançou na sequência da queixa apresentada pela vítima.
Em comunicado, a PJ refere que o Departamento de Investigação Criminal de Leiria desenvolveu diligências imediatas que permitiram recolher um “relevante acervo probatório”, o que levou à emissão de um mandado de detenção fora de flagrante delito.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Vale Tejo
    10-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região