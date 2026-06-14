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Sociedade | 14-06-2026 12:00

Profissionais apresentam 16 projectos de investigação no Hospital de Santarém

Profissionais apresentam 16 projectos de investigação no Hospital de Santarém
Participantes transformaram ideia inicial num projecto de investigação estruturado - foto DR
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Acção formativa juntou profissionais de várias áreas da saúde e pretende reforçar a investigação aplicada à prática clínica. Segunda edição do curso já está prevista.

Profissionais da Unidade Local de Saúde da Lezíria apresentaram, no dia 20 de Maio, no auditório do Hospital Distrital de Santarém, os trabalhos finais desenvolvidos no âmbito do Curso de Formação em Metodologias de Investigação, subordinado ao tema “Desenvolvimento de Um Projecto de Investigação”. A iniciativa, promovida pelo Gabinete de Investigação e pelo Gabinete de Formação da ULS Lezíria, com o apoio dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, teve como objectivo capacitar os profissionais para a construção de projectos de investigação aplicados à prática clínica e à melhoria da qualidade dos cuidados prestados. A sessão contou com a presença de João Almeida Santos, professor na Escola Superior de Saúde de Lisboa e investigador do Comprehensive Health Research Centre, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, que participou como avaliador e comentador dos trabalhos apresentados. Com uma carga horária total de 30 horas, o curso integrou seis sessões presenciais e cinco blocos de trabalho autónomo, realizados através da plataforma eStudo. Ao longo da formação, os participantes foram desafiados a transformar uma ideia inicial num projecto de investigação estruturado, passando pelas várias etapas do processo científico. A apresentação final decorreu em formato de miniconferência, permitindo a partilha pública dos projectos e a recolha de comentários e sugestões com vista a uma eventual implementação futura. Ao todo, foram apresentados 16 trabalhos, abrangendo áreas como saúde oral, cuidados paliativos, oncologia, prevenção da infecção, segurança do doente, saúde mental, cuidados de saúde primários e violência contra profissionais de saúde.

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