PSP detém dois condutores em Alverca e identifica suspeito de furto

A PSP deteve dois homens por crimes rodoviários em Alverca do Ribatejo e identificou um suspeito de furto numa obra no Sobralinho.

No dia 11 de Junho, durante uma acção de fiscalização rodoviária em Alverca do Ribatejo, os agentes detiveram um homem de 30 anos por condução em estado de embriaguez. Submetido ao teste de alcoolemia, o condutor acusou uma taxa de álcool no sangue de 1,82 gramas por litro, valor superior ao limite legal para a prática do crime. O homem foi posteriormente libertado e notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte, em Vila Franca de Xira.

Ainda no mesmo dia e na mesma freguesia, a PSP deteve um homem de 37 anos por condução sem carta. O indivíduo foi interceptado durante uma operação de fiscalização e confirmou aos polícias que não possuía qualquer documento que o habilitasse à condução. Após a detenção, foi igualmente libertado e notificado para comparecer perante as autoridades judiciais.

Já na madrugada de 12 de Junho, na freguesia do Sobralinho, a PSP respondeu a um alerta de furto em curso num estaleiro de obras. À chegada ao local, os agentes verificaram que uma das grades da vedação exterior tinha sido derrubada, mas não eneocntraram o suspeito no interior.

As imagens recolhidas pelo sistema de segurança permitiram identificar um indivíduo cujas características físicas e vestuário coincidiam com as de um homem localizado pouco depois nas imediações. Confrontado com os factos e com a presença de pó de cimento na roupa, o suspeito admitiu ter entrado na obra e fugido após o accionamento do alarme. O homem foi formalmente identificado e associado ao respectivo processo de investigação.

Em comunicado, a PSP garante que continuará a reforçar o combate a este tipo de criminalidade, considerada prioritária devido ao impacto que tem no sentimento de segurança da população.

